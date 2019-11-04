Поиск

МИД РФ предупредил туристов о забастовке железнодорожников во Франции

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил российских туристов о забастовке железнодорожных служащих в Париже, соответствующее предупреждение было размещено в твиттере ДСКЦ.

"Забастовка железнодорожных служащих запланирована 5 ноября в Париже; демонстранты начнут собираться около Лионского и Северного вокзалов, а также Монпарнас с 9:00 (11:00 мск - ИФ); возможны перекрытия улиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что будут повышены меры безопасности.

Франция Париж Россия

Новости

Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре

США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и членов генштаба Ирана

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле с украинской стороны

В фуре-рефрижераторе в Греции нашли 41 нелегального мигранта

У берегов Того пираты захватили четырех моряков с греческого танкера

Стыковка американского "грузовика" Cygnus с МКС успешно завершена

В Белоруссии россиянку приговорили к 17 годам колонии за ввоз 100 кг экстази

ДНР и Киев вновь не смогли развести силы в Петровском

В Турции не исключили отсрочки поставки второй очереди С-400

Россия готова поделиться технологиями по предотвращению эпидемий со странами АСЕАН

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');