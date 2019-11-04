МИД РФ предупредил туристов о забастовке железнодорожников во Франции

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил российских туристов о забастовке железнодорожных служащих в Париже, соответствующее предупреждение было размещено в твиттере ДСКЦ.

"Забастовка железнодорожных служащих запланирована 5 ноября в Париже; демонстранты начнут собираться около Лионского и Северного вокзалов, а также Монпарнас с 9:00 (11:00 мск - ИФ); возможны перекрытия улиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что будут повышены меры безопасности.