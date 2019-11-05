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Турция пообещала платить до $1,8 млн за информацию о главарях террористов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Турции готово выплачивать денежное вознаграждение в размере до $1,8 млн за информацию о главарях террористических организаций, сообщает во вторник официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.

Тот, кто будет содействовать поимке лиц, причастных к террористической деятельности, получит выплату размером около $35 тыс.

Если человек сообщил информацию о нескольких преступниках, то размер его вознаграждения увеличится. При этом будут учитываться численность нейтрализованных террористов и масштаб представляемой ими угрозы.

Закон "О борьбе с терроризмом" был принят в Турции в 1991 году. Согласно ему, под терроризмом понимаются "действия, включающие насилие, запугивание, устрашение и угрозы, совершаемые человеком или группой людей с целью изменения политического, правового, социального, светского, экономического строя Турецкой Республики, подрыва турецкой нации и ее безопасности, ослабления государственной власти, нарушения основных прав и свобод".

Турция

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