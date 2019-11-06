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Два мощных землетрясения произошло на Вануату

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в акватории Тихого океана в 461 км к северу от столицы островного государства Вануату - города Порт-Вила, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:39 мск в среду землетрясения имел координаты -13.63 градуса южной широты и 167.77 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 37 км к северо-востоку от населенного пункта Сола на острове Вануа Лава в составе Вануату.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

В этом же районе в 02:17 мск в среду было зафиксировано землетрясение магнитудой 6, его эпицентр находился в 19 км восточнее населенного пункта Сола. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно также оценивается как "разрушительное".

Вануату

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