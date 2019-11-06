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На Украине возбудили дело о продаже сотрудниками СБУ незаконно собранных данных

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины установили, что действующие и бывшие сотрудники ведомства незаконно прослушивали абонентов и продавали полученную информацию.

"Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали сбыт полученной информации", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Отмечается, что стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла $9 тысяч. Досудебное следствие устанавливает точное количество пострадавших от прослушки абонентов.

Украина СБУ

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