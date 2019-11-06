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Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют

Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Таможня Финляндии с 1 мая 2016 года по 30 июня этого года использовала неверные курсы валют при растаможивании в расчетах с клиентами, и теперь ей придется выплатить 11,5 млн евро, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

Неверные курсы использовались при конвертации 25 национальных валют, в том числе российского рубля, шведской кроны, доллара и китайского юаня.

Всего неправильные расчеты пришлись на 960 тыс. случаев, когда за ввоз в государство товаров требовали на 1,5-2,5% более высокие таможенные пошлины и налоги с оборота, "поэтому теперь придется выплатить до 11,5 млн евро", отмечает портал.

Ошибка произошла из-за того, что таможенники пользовались обменным курсом, взятым с сайта частного банка, а не учитывали курсы, установленные Европейским центробанком, как это было предписано в ЕС в начале 2016 года. "И эта неверная трактовка все продолжалась и продолжалась", - признал руководитель таможенного производства департамента таможни Ярмо Ряйккя.

На ошибку обратил внимание клиент, заметивший, что таможня не пользуется курсом Европейского центробанка.

Большая часть сумм, подлежащих возврату, невелика, но есть и выплаты в пару тысяч евро, отмечает портал.

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