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Катрин Денев попала в парижскую больницу после ишемического инсульта

Катрин Денев попала в парижскую больницу после ишемического инсульта
Французская актриса Катрин Денев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт, сообщает в среду радиостанция RTL со ссылкой на ее окружение.

По ее данным, 76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже после того, как она перенесла "малый ишемический инсульт, который является обратимым".

"К счастью, никаких нарушений в двигательной активности у нее нет, но, конечно же, ей нужно время, чтобы прийти в себя", - говорится в сообщении родственников Денев.

По сообщениям французских СМИ, актриса плохо себя почувствовала во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях Парижа.

Денев сыграла в десятках фильмов, среди них - "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Тристана", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Последнее метро".

Фильмы с ее участием не раз удостаивались престижных наград, в том числе "Золотой пальмовой ветви" и "Оскара".

Катрин Денев Франция Париж

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