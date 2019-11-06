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Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Круизное судно Princess Anastasia было вынуждено вернуться в среду вечером в порт Стокгольма вскоре после выхода в море, сообщает Yle.

По данным издания, судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Санкт-Петербург. Однако в 18:18 один из пассажиров сообщил спасателям, что судно частично обесточено и что находится в опасной близости от берега.

В 21:00 по финскому времени (22:00 по Москве) было принято решение вернуть Princess Anastasia с помощью буксира назад в Стокгольм, сообщает Yle.

На борту судна находится 1065 пассажиров. Пострадавших нет. По словам одного из спасателей, пассажиры сохраняют спокойствие.

Причины обесточивания судна изучаются. Судно исследуют также водолазы.

Пассажирское судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь.

Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, заходя в отдельные дни порты Таллина, Хельсинки и Мариехамна (Аландские острова).

В свою очередь компании Moby SPL сообщили, что паром Princess Anastasia, направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в порт Стокгольма из-за перебоев в электропитании на борту.

"В связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора, в целях безопасности пассажиров капитаном парома было принято решение о возвращении в порт г. Стокгольм для проведения дополнительных технических проверок", - говорится в сообщении.

По официальной информации компании, на 22:00 по московскому времени паром осуществляет швартовку в порту Стокгольма.

Как заявили в компании, все услуги для пассажиров оказываются в полном объеме, бары, рестораны и магазины работают в соответствии с установленным графиком.

После проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту.

Швеция

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