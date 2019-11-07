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Несколько человек пострадали при обрушении потолка в лондонском театре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в театре Пикадилли в Лондоне посреди спектакля, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в 19:59 по местному времени (22:59 по Москве), в это время шел спектакль "Смерть коммивояжера". Очевидцы сообщают, что перед обрушением слышали звук капающей воды.

Полиция эвакуировала всех зрителей из театра.

Великобритания Лондон

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