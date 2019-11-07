На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом из партии Зеленского

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с депутатом Андреем Герусом из фракции президентской партии "Слуга народа" в аэропорту "Борисполь".

Об этом "Интерфаксу" в четверг сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. При этом в главке отметили, что заявлений в правоохранительные органы ни от одной из сторон конфликта не поступало.

"Дело открыто по факту произошедшего", - сказали в полиции, добавив, что информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Ранее Герус на своей странице в фейсбуке сообщил, что Ляшко ожидал его в киевском аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Ляшко в свою очередь обнародовал в фейсбуке видео потасовки с Герусом.

Герус в настоящее время является главой комитета по энергетике Верховной рады Украины.

В сентябре украинский парламент принял закон, который позволяет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Данный документ внес в Раду Герус.