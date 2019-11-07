Евростат выяснил, в каких странах ЕС больше всего счастливых людей

В общей сложности доля счастливых людей в ЕС выросла с 2013 года на 2% и достигла 62%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Наибольшее число счастливых людей в ЕС проживают в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии, говорится в опросе, опубликованном в четверг Евростатом. Опросы проводились в 2018 году, но их точные сроки проведения и число участников в исследовании не указаны.

В ходе исследования социологи задавали респондентам следующий вопрос: "Чувствовали ли вы себя счастливыми в течение последних четырех недель?".

Так, согласно статистической службе Евросоюза, 76% жителей этих четырех европейских стран заявляли, что считали себя счастливыми в течение последних нескольких недель до проведения опросов. За ними следует Люксембург (74%), Испания (72%) и Дания (70%).

В ТОП-10 самых счастливых стран ЕС по количеству людей, которые считают себя счастливыми, также попали Польша, Франция и Германия.

Меньше всего счастливых людей насчитывается в Литве, Хорватии, Болгарии и Латвии.

Кроме того, данные Евростата показывают, что в общей сложности в ЕС живут 62% людей, которые называют себя счастливыми. По сравнению с 2013 годом этот показатель вырос на 2 процентных пункта.

Между тем, бельгийский телеканал RTBF не без некоторого удивления и юмора прокомментировал "рейтинг счастья" граждан ЕС.

Телеканал привел на эту "анекдотичную", как он определил, статистику, реакцию политической партии "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD), которая в своем твиттере написала: "Мы привыкли жаловаться, и не все совершенно. Но, в конечном счете, не все так уж плохо здесь".