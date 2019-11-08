Два россиянина пока не освобождены из-под ареста в Венгрии после столкновений фанатов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Двое россиян остаются под арестом после задержания во время стычки между фанатами ЦСКА и "Ференцвароша" в Будапеште после игры накануне. Как сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии, диппредставительство работает над освобождением граждан РФ.

Остальные российские граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания.

Перед началом матча произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Несколько граждан РФ были задержаны полицией Будапешта.