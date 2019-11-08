Кремль отказался решать вопрос о "смерти" НАТО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не берутся решать, живо ли НАТО или умерло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Живо НАТО или мертво, и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать. Мы не патологоанатомы", - сказал он журналистам, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в "коматозном состоянии".

Песков также отметил, что в Москве неоднократно говорили о том, что этот альянс был создан для конфронтации. "Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, противостояния и даже агрессии", - сказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с НАТО.

НАТО в "коме"

Накануне, 7 ноября, Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии и в стадии "мозговой смерти" из-за полного отсутствия координации по стратегических решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией. Об этом французский президент сказал в интервью британскому журналу The Economist.

С президентом Франции не согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - подчеркнул генсек альянса. Вместе с тем он отметил, что приветствует отдельное "усиление европейской обороны".

Генсек Североатлантического альянса указал, что НАТО в настоящее время представляет собой сильный союз, а "США усиливают свой вклад в Европу, размещая больше своих военных и проводя больше военных учений".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире. "Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных стратегических партнерств за всю историю", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону. Маас добавил, что также не разделяет мнения Макрона.