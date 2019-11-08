В Донбассе остановили работу шахты из-за загадочных подземных толчков

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о приостановке работы шахты в городе Макеевка в связи с подземными толчками неизвестного происхождения, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы все взволнованы ситуацией с подземными толчками неизвестного происхождения, которые все чаще ощущают жители поселка Объединенный Советского района города Макеевки", - говорится в тексте заявления, распространенном пресс-службой Пушилина.

Власти провели экстренное совещание, посвященное данной проблеме. "Экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления, поэтому мы идем на беспрецедентные меры. Я дал поручение приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются толчки, чтобы исключить или подтвердить взаимосвязь", - отметил глава ДНР.

Он добавил, что поручил главе республиканского МЧС провести тщательное сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.