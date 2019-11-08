Transparency International оценила выполнение РФ IV раунда рекомендаций ГРЕКО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Transparency International негативно оценила выполнение Россией рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО), заявив, что ни одна из них не была выполнена полностью.

"Из 22 рекомендаций IV Раунда ни одна рекомендация не выполнена удовлетворительно, пять рекомендаций выполнены удовлетворительным образом, 10 рекомендаций выполнены частично и семь - не выполнены", - говорится в сообщении Transparency International в пятницу.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе организации, существуют четыре оценки исполнения рекомендаций, которые предлагает ГРЕКО: удовлетворительное выполнение, удовлетворительным образом, частично и не выполнено.

Кроме того, пресс-служба поясняет, что оценки Transparency International и оценки ГРЕКО часто не совпадают, так, по итогам прошлого раунда рекомендаций ГРЕКО давала оценку по их выполнению Россией выше, чем ранее давали правозащитники.

В этом раунде ГРЕКО давала рекомендации в отношении членов парламента (восемь рекомендаций); судей (девять рекомендаций); прокуроров (пять рекомендаций).

По оценке организации, в отношении парламентариев невыполненной оказалась одна рекомендация - о принятии кодекса этики, две (сообщение о получении парламентариями подарков и специальное обучение парламентариев по вопросам этики и конфликта интересов) выполнены удовлетворительным образом, а пять - частично.

В отношении судей, считают в Transparency, не выполнены четыре рекомендации (определить объективные критерии для отбора судей, повысить прозрачность декларирования доходов и расходов судей, ограничить их иммунитет и вернуть понятие конфликта интересов в Кодекс судейской этики), две (разработка практического руководства по сообщению судьями о подарках и система обучения и консультирования мировых судей) - удовлетворительным образом, три - частично.

В отношении прокуроров невыполненной, по мнению правозащитников, оказалась одна рекомендация (повысить прозрачность процедуры назначения на высшие прокурорские должности), удовлетворительным образом выполнены две и две - частично.

Transparency International подготовила свои рекомендации, которые позволят в полной мере выполнить рекомендации ГРЕКО.

Так, парламентариям организация рекомендует, в частности, провести комплексную реформу системы декларирования сведений о доходах, об интересах, имуществе и обязательствах имущественного характера, обязать парламентариев раскрывать источники доходов и интересы, ввести ответственность за недостоверное или неполное предоставление сведений, соразмерную нарушению (в том числе лишение мандата), обеспечить регулярный и системный контроль со стороны профильных комиссий при их полной независимости.

В отношении судей, в частности, правозащитники рекомендуют "изучить возможность правового обоснования задержания судьи на общих основаниях по ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса, а также сократить сроки принятия решения о снятии иммунитета с судьи, установить минимально возможные сроки в отношении особо тяжких и тяжких преступлений".

В отношении прокуроров, считают в Transparency International, необходимо ввести открытый и прозрачный конкурс на высшие прокурорские должности, допустив до него юристов, не работавших в органах прокуратуры; рассмотреть возможность закрепления случайного распределения дел между прокурорами по аналогии с распределением дел в судах; издать полные и подробные руководства по вопросам подарков прокурорам; создать независимые и прозрачные органы по дисциплинарному производству, публикующие информации о рассматриваемых вопросах и другое.