В Германии спасли 37 заблокированных горняков после обрушения на шахте

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В результате обрушения на угольной шахте в германском городе Тойченталь (федеральная земля Саксония-Анхальт) под землей были заблокированы 37 человек.

Полиция заявила о том, что они были выведены на поверхность через неповрежденную часть выработки. Двое горняков пострадали, они были доставлены в больницу, сообщает телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk.

Ранее агентство dpa сообщало, что обрушение произошло, вероятнее всего, из-за взрыва газообразной смеси.

Официальный представитель земельной горной инспекции отметил, что шахтеры находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров. Спасательные команды вывели их на поверхность спустя примерно два часа.

Причины аварии выясняются. Работы на руднике ведет компания GTS.

По данным предприятия, эксплуатирующего шахту, на ней работают около 100 человек. Раньше здесь добывали калийные и каменные соли. Выработку прекратили в 1982 году. Как отмечает Deutsche Welle сейчас речь идет о так называемой закладочной шахте. Пространство площадью в 14 кв. км было заполнено минеральным отходами, чтобы стабилизировать горные пласты.