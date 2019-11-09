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В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

Искусственный интеллект отслеживает китайские соцсети и выявляет сообщения о самоубийствах

В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет
Комната для переговоров с чиновниками, подозреваемыми в коррупции, провинция Сычуань (архив)
Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Группа китайских ученых во главе с Хуаном Жишеном разработала программу "Дупло" для отслеживания сообщений о попытках самоубийств, сообщила BBC News.

Ученые работают в Свободном университете Амстердама. Там же находятся серверы "Дупла". Они обрабатывают сообщения в китайской социальной сети "Вэйбо" и определяют, кому стоит оказать помощь.

"Дуплом" назвали места в интернете, где люди охотно делятся своими секретами.

В сообществе "Дупло" работают добровольцы их разных областей Китая. Они получают данные о попытках самоубийств и пытаются их предотвратить. Если добровольцы по какой-то причине не могут связаться с человеком, оставившим тревожное сообщение, они передают его данные местной полиции.

Искусственный интеллект анализирует текст сообщения и оценивает вероятность самоубийства по шкале от одного до десяти. Девять баллов означают крайне высокую вероятность самоубийства. Десять дают сигнал немедленно действовать. В случаях ниже шести баллов добровольцы стараются совсем не вмешиваться.

Сейчас по всему Китаю насчитывается около 600 добровольцев, которые помогли спасти почти 700 человек за последние полтора года.

Китай Weibo

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