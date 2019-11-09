Министр культуры Украины отверг введение регулирования стандартов новостей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Украины не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" является терминологическим недоразумением, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоила и возмутила наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества" - написал Бородянский на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, власть собирается ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

Он отметил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование/сорегулирование медиа, вопрос стандартов решаются кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должно регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирование", - резюмировал Бородянский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.