Советник Трампа выразил надежду на мирный договор между РФ и Украиной

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на, что Россия и Украина найдут общий язык.

"Я надеюсь, Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - сообщил он в интервью, которое вышло в воскресенье в эфир американского телеканала CBS.

В то же время он упрекнул администрацию экс-президента США Барака Обамы за то, что они не оказывали Украине военную помощь.

" Я был на Украине в 2014 году, я был наблюдателем на украинских выборах. Я был там в рамках двухпартийной миссии по наблюдению за выборами, и ко мне подошли молодые украинские солдаты и молодые украинцы и сказали, почему США... не отправят нам смертельную помощь? Вы отправляете нам одеяла и сухпайки...", - заявил О'Брайен.

Он напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".