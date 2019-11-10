Поиск

В Абхазии допустили обращение к РФ за помощью в тушении лесных пожаров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Лесной пожар бушует в горах Абхазии возле высокогорного села Псху Сухумского района, глава МЧС республики Лев Квициния не исключает возможности обращения за помощью к российским коллегам, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.

"Сильная задымленность территории мешает установить точную картину и границы распространения огня. Во время облета на вертолете сотрудники МЧС зафиксировали множественные локальные очаги возгорания", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, лесной пожар распространился на такую большую площадь из-за рекордно высокой температуры воздуха в Абхазии в ноябре.

"Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из чего тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния не исключает возможности обращения за помощью к российским коллегам", - сказали в пресс-службе.

Абхазия Россия МЧС

Новости

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии покинул столицу страны

Глава вооруженных сил Боливии призвал президента уйти в отставку

Глава МИД ФРГ отверг "особый путь" в отношениях Берлина с Москвой

Националиста Мазура выпустили в Польше на поруки украинских консулов

Участвовавший в выборах президента афганский премьер отказался признать их итоги

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

The Times узнала имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');