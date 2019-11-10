В Абхазии допустили обращение к РФ за помощью в тушении лесных пожаров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Лесной пожар бушует в горах Абхазии возле высокогорного села Псху Сухумского района, глава МЧС республики Лев Квициния не исключает возможности обращения за помощью к российским коллегам, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.

"Сильная задымленность территории мешает установить точную картину и границы распространения огня. Во время облета на вертолете сотрудники МЧС зафиксировали множественные локальные очаги возгорания", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, лесной пожар распространился на такую большую площадь из-за рекордно высокой температуры воздуха в Абхазии в ноябре.

"Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из чего тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния не исключает возможности обращения за помощью к российским коллегам", - сказали в пресс-службе.