Президент Казахстана потребовал расследовать отключение света в своей резиденции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для расследования аварии в Нур-Султане, из-за которой без света осталась часть города, в том числе его резиденция, обе палаты парламента и Дом правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.

Комиссию возглавит вице-премьер Роман Скляр.

"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - написал пресс-секретарь президента.

Токаев также потребовал принять меры, чтобы такое в будущем не повторялось.

Часть города была обесточена в ночь на воскресенье в связи с пожаром в кабельном канале от подстанции "Левобережная". Электроснабжение потребителей, запитанных от этой линии, отключили для безопасности пожарных, объяснял мэр города Алтай Кульгинов. Об этом сообщало Tengrinews. Без света оказались девять многоквартирных жилых домов, резиденция Токаева, сенат, мажилис, Дом министерств, Дом правительства и Верховный суд.

Подачу электричества в городе возобновили утром в понедельник. Продолжаются работы по подключению монумента "Байтерек", торгово-развлекательного центра "Керуен", бизнес-центра "Изумрудный квартал", зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.