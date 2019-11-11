Президент Казахстана потребовал расследовать отключение света в своей резиденции
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для расследования аварии в Нур-Султане, из-за которой без света осталась часть города, в том числе его резиденция, обе палаты парламента и Дом правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.
Комиссию возглавит вице-премьер Роман Скляр.
"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - написал пресс-секретарь президента.
Токаев также потребовал принять меры, чтобы такое в будущем не повторялось.
"Левобережная" подстанциясының кабель желілерін қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Бригадалар сонымен бірге нысандарды ауыстырып қосу шараларын жүзеге асыруда, көшпелі дизель-генераторлар іске қосылды. Тұрғын үйлер мен нысандардың бөлігі өрт сөндірушілердің қауіпсіздігі үшін электр желісінен ажыратылды. Жұмыстарды түнге дейін аяқтау жоспарланған. Апат себептерін тексеру басталды. _______ Продолжаются работы по восстановлению кабельных линий подстанции "Левобережная", также бригады выполняют работы по переключению объектов, задействованы мобильные дизель-генераторные установки. Часть ЖК и объектов были отключены в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад. Планируется завершить работы до ночи. Структурным подразделениям поручено выяснить причины аварии, начата проверка.
Часть города была обесточена в ночь на воскресенье в связи с пожаром в кабельном канале от подстанции "Левобережная". Электроснабжение потребителей, запитанных от этой линии, отключили для безопасности пожарных, объяснял мэр города Алтай Кульгинов. Об этом сообщало Tengrinews. Без света оказались девять многоквартирных жилых домов, резиденция Токаева, сенат, мажилис, Дом министерств, Дом правительства и Верховный суд.
Подачу электричества в городе возобновили утром в понедельник. Продолжаются работы по подключению монумента "Байтерек", торгово-развлекательного центра "Керуен", бизнес-центра "Изумрудный квартал", зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.