Источник узнал о задержании в Словении экс-министра печати Дагестана

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия добивается выдачи бывшего министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева, которого задержали в Словении. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

В России Гаджиева объявили в международный розыск по обвинению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, хищение было совершено, когда он руководил РИА "Дагестан" в 2011 и 2012 годах.

Нариман Гаджиев был министром печати республики с 2012 по 2013 годы. Он ушел в отставку, когда Дагестан возглавил Рамазан Абдулатипов.