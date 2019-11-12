ДНР завершила процесс разведения сил и средств в Петровском

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Донецк уведомил СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения в Петровском на участке №3, заявил во вторник журналистам руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

"После того, как стороны уведомят миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения. По итогам верификации на официальном сайте миссии выйдет специальный оперативный отчет", - сказал Якубов.

Он добавил, что аналогичная процедура была проведена и на пилотном участке разведения №2 в Золотом: на протяжении трех суток, с 29 октября по 1 ноября, проходил вывод сил и средств, и после проведенной СММ верификации, на пятый день - 2 ноября - вышел оперативный отчет миссии и начался следующий цикл мероприятий. Якубов заверил, что ДНР готова приступить ко второму циклу плана после публикации отчета.

11 ноября Киев также отчитался о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе приняла решение о разведении сил и средств и определила три пилотных участка - Станица Луганская, поселки Золотое и Петровское в 2016 году. До осени сторонам конфликта удалось развести вооружения лишь на первом участке. На двух других разведение многократно срывалось. Завершение процесса стало одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".

На заседании 1 октября в Минске контактная группа вновь договорилась о разведении войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского.

После разведения сил на трех пилотных участках должно начаться синхронное разминирование территории.