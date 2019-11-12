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Бывший пресс-секретарь Белого дома выбыл из "Танцев со звездами", несмотря на поддержку Трампа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выбыл из известного танцевального проекта "Танцы со звездами" в США, проиграв в четвертьфинале, сообщает CNN во вторник.

Спайсер на протяжении более двух месяцев сражался за звание лучшего танцора. За это время он, работая в паре с профессиональной танцовщицей, успел показать свои навыки в танго, фокстроте и других танцах.

В понедельник судьи все же решили распрощаться с бывшим пресс-секретарем Белого дома. От жюри он всегда получал низкие баллы, причем, по мнению экспертов, вполне заслуженно. Но большая поддержка со стороны зрителей компенсировала это и не позволяла ему выйти из игры.

CNN подчеркивает, что оставаться в проекте в течение девяти недель Спайсеру помогла поддержка со стороны сторонников американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал в твиттере поддерживать своего соратника. Все это позволило компенсировать то, что Спайсер - новичок в танцах: он не показывал технически сложных элементов и не блещет пластикой.

В ночь на вторник перед началом телепередачи лидер США пожелал Спайсеру удачи, но после его проигрыша удалил твит и написал новое сообщение со словами поддержки своему товарищу.

"Отличная попытка, Спайсер. Мы все гордимся тобой!", - заявил американский лидер.

Чуть позже бывший пресс-секретарь поблагодарил поклонников за поддержку. "Огромное спасибо всем, кто голосовал и поддерживал меня в течение девяти недель. Я дошел до четвертьфинала проекта благодаря вашим голосам. Это потрясающий успех. Спасибо моей семье, прекрасная Линдси Арнольд (партнерша Спайсера по проекту - ИФ), ты лучшая, Дженна Джонсон (хореограф - ИФ), я ценю тебя!", - поделился эмоциями начинающий танцор.

Очередной конкурс "Танцы со звездами" начался в США ранее этой осенью. Его показывает телеканал ABC. Американские СМИ отмечали, что Спайсер несколько раз был близок к тому, чтобы выбыть из проекта, но в последний момент все же набирал нужное количество голосов зрителей. Кроме того, один раз от вероятного выбывания из конкурса его спасла травма одного из участников.

Спайсер родился в 1971 году. В конце 2016 года был назначен пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям. Отношения со СМИ у него сложились непростые: регулярно во время брифингов у пресс-секретаря случались диалоги на повышенных тонах с критиковавшими Трампа американскими корреспондентами.

CNN полагает, что Спайсер - именно тот персонаж, который был необходим для того, чтобы привлечь внимание телезрителей к шоу: он не оставлял людей равнодушными, так как его очень поддерживали сторонники Трампа, а остальные - зачастую ненавидели.

Шон Спайсер США

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