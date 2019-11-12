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Двое россиян арестованы за прыжок с парашютом с небоскреба в Южной Корее

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Два россиянина спрыгнули с парашютом с 40-этажного небоскреба в южнокорейском Пусане, они арестованы, сообщает агентство Yonhap во вторник.

"Двое российских мужчин прыгнули с парашютом с 40-этажного офисного здания в центре Пусана. Прыжок не был согласован и представлял угрозу для других людей", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, это известные в России бейсджамперы, которые выкладывают видео прыжков в соцсетях. В Южную Корею они прибыли с целью спрыгнуть с 101-го этажа небоскреба LCT The Sharp в Пусане.

"Полиция не позволит россиянам покинуть страну в течение 10 дней для проведения расследования. Ранее они уже были наказаны за аналогичные нарушения в Китае", - сообщает Yonhap.

Южная Корея Пусан

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