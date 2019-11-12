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В ЛНР сочли нецелесообразной видеоконференцию по Донбассу

Причиной стало невыполнение обязательств украинской стороны

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева ответила на инициативу украинской стороны о проведении в среду заседания участников гумподгруппы в формате видеоконференции.

"Мы считаем проведение завтра видеоконференции нецелесообразным, поскольку Украина до сих пор не выполнила взятые ею же на себя на прошлой встрече в Минске 29 октября обязательства и не предоставила никакой информации относительно ситуации с удерживаемыми лицами", - приводит слова Кобцевой Луганский информационный центр во вторник вечером.

Представитель ЛНР отметила, что подобными действиями Киев затягивает процесс обсуждения обмена пленными в Донбассе, "что не способствует достижению договоренностей по обмену удерживаемыми лицами".

Ранее во вторник украинская сторона предложила провести заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию в Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции 13 ноября.

"Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в КГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

ДНР Украина

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