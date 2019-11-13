Перед встречей ОАГ по Боливии об отставке объявил представитель страны в организации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Боливии в организации американских государств (ОАГ) Хосе Альберто Гонсалес Саманьего во вторник (в ночь на среду мск) подал в отставку, сообщает боливийское издание Tiempos.

Газета отмечает, что он предпринял этот шаг в тот день, когда ОАГ должна собраться на встречу, посвященную ситуации, складывающейся в Боливии.

"Таким образом, на встрече, посвященной Боливии, боливийского представителя не будет", - отмечает газета.

Ранее во вторник в отставку подал министр иностранных дел Боливии Диего Пари. В ОАГ было представлено его послание, в котором он назвал происходящее в Боливии государственным переворотом.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.