Уличенную в плагиате вице-министра образования и науки Казахстана уволили

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки Казахстана, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

"Постановлением правительства Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в среду на сайте премьера.

На прошлой неделе сенатор Едил Мамытбеков обратился к премьер-министру с запросом, в котором просил избавить научное сообщество страны от работы с вице-министром образования и науки Жакыповой, которую СМИ обвинили в плагиате.

По словам сенатора, сфера образования в настоящее время "оказалась под кураторством человека, уже дважды обманувшего общество - на публичной защите диссертации и в средствах массовой информации".

В свою очередь спикер сената Дарига Назарбаева предложила ускорить рассмотрение данного вопроса.

"Можно было бы ускорить рассмотрение этого вопроса. Пригласите министра на "правчас" сюда, и пусть он непосредственно сам отвечает со своей командой на эти вопросы", - сказала тогда спикер.

Ранее одна из сотрудниц министерства образования заявляла в соцсетях, что большая часть диссертаций вице-министра Фатимы Жакыповой заимствована из чужих работ. Жакыпова в свою очередь выложила в социальной сети документ из национального центра государственной научно-технической экспертизы, в котором указано, что система "Антиплагиат" не выявила никаких совпадений с работами, размещенными в базах данных центра.

Позже газета "Время" опубликовала материал, в котором указано, что зарубежная анализ-система StrikePlagiarism обнаружила плагиат в диссертации упомянутого вице-министра.