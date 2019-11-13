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IT-систему австрийской контрразведки сочли уязвимой из-за "Лаборатории Касперского"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Использование контрразведкой Австрии антивирусных программ российской компании "Лаборатория Касперского" представляет угрозу безопасности ведомства, считают британская контрразведка MI5 и германское Федеральное ведомство по охране конституции.

Представители этих спецслужб пришли к выводу, что использование на компьютерах антивирусных программ "Лаборатории Касперского" связано с "чрезвычайно высокой угрозой шпионажа" в отношении австрийской службы госбезопасности, сообщила в среду радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на базирующуюся в Вене газету Osterreich.

Анализ IT-системы контрразведки Австрии проводился по заказу Бернского клуба - неформальной организации для обмена разведданными между спецслужбами 28 государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. В ходе экспертизы специалисты обнаружили целый ряд серьезных угроз безопасности. Так, уровень защиты информации на IT-системах австрийского ведомства не был поднят до "конфиденциального или даже выше", что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных, отмечалось в докладе.

Кроме того, программное обеспечение австрийской контрразведки было оснащено выходом в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов.

В "Лаборатории Касперского" неоднократно опровергали связь с какими-либо спецслужбами. В частности в мае 2018 года пресс-служба компании заявила, что "Лаборатория Касперского" не помогала, и не будет помогать ни одному правительству мира в кибершпионаже или вредоносных действиях".

Австрия MI5 Великобритания Германия Лаборатория Касперского

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