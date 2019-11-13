В немецком парламенте впервые в истории сняли с должности главу комитета

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В немецком парламенте впервые в его истории сняли с должности главу одного из комитетов, им оказался депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бранднер, сообщил в среду представитель комитета Ян-Марко Луцак.

По словам Луцака, которого цитирует газета Die Welt, своими высказываниями Бранднер, возглавлявший правовой комитет Бундестага, неоднократно вызывал негодование представителей других фракций. В том числе вручение в октябре госнаграды известному в ФРГ поп-певцу Удо Линденбергу депутат назвал "платой за предательство" или "наградой для Иуды" (нем. Judaslohn). Ранее Линденберг публично критиковал "Альтернативу".

Помимо этого, в мае 2019 года Бранднер заявил, что политпартии Германии "регулярно игнорируют, коверкают и попирают" правовое государство ФРГ, в первую очередь он обвинил в этом президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Бранднеру тогда вынесли предупреждение.

После этого Бранднер сделал еще одно одиозное заявление. В интервью телеканалу ZDF публицист Михель Фридман сказал, что "ненависть к евреям и к людям" обрела в партии "Альтернатива для Германии" "политическую родину". Бранднер отреагировал на это через свой твиттер: "Каждая минута вещания этого немецкого Михеля приводит к нам толпы новых сторонников - продолжаем!" Далее последовала дискуссия с участием политика на тему теракта в синагоге в городе Галле, в том числе с использованием понятий "биологический немец".

В уставе бундестага сказано, что комитеты утверждают председателей по согласованию с советом старейшин. По информации Die Welt, снятие Бранднера с должности - это беспрецедентный для Германии акт.