В Казахстане выявили незаконную утечку в Россию дорогих лекарств

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Казахстана проведет внеплановые проверки онкоцентров из-за фактов незаконной утечки в Россию дорогостоящих препаратов, закупаемых государством, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг ведомства Людмила Бюрабекова.

"В настоящее время к нам поступили данные, что за рубежом, в частности в РФ, продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость. Сейчас мы внепланово будем проверять онкоцентры, которые получали данные препараты, с участием правоохранительных органов. По итогам проверки все материалы будут переданы в генпрокуратуру для дачи правовой оценки", - сказала Бюрабекова на пресс-конференции в Нур-Султане в среду.

В частности, речь идет о препаратах с торговым наименованием "Китруда" (пембролизумаб) и дабрафениб. Как уточнила Бюрабекова, они выдаются бесплатно и являются "стационарными препаратами".

"Каждый из них (препаратов - ИФ) стоит более миллиона тенге (порядка 165 тысяч рублей - ИФ) за упаковку. На рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно", - отметила она.

По ее данным, этот препарат получали от единого дистрибьютора 11 лечебных учреждений страны.