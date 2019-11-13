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Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за закона о земле

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фракция "Батькивщина" украинской Рады переходит в оппозицию к власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

Политик объяснила это решение переходом "в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности".

По словам Тимошенко, "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли и приватизацию стратегических объектов.

Он напомнила, что ее партия поддерживала президента Владимира Зеленского с момента его прихода к власти, но решила от этой поддержки отказаться, когда был принят в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли.

13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Согласно законопроекту, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физических и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без гражданства до 1 января 2024 года.

"Батькивщина" уже попросила Конституционный суд разъяснить, противоречит ли Основному закону принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Украина Батькивщина Юлия Тимошенко

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