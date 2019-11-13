Бывший глава HBO начал переговоры о производстве контента для сервиса Apple

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор американского кабельного телеканала HBO Ричард Плеплер ведет переговоры о производстве контента для Apple, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры находятся на раннем этапе, и решение еще не принято, отмечают источники.

Плеплер покинул HBO в текущем году в связи со слиянием Time Warner Inc., владеющей одноименной киностудией и рядом телеканалов, в числе которых HBO, с оператором связи AT&T Inc. Его уход спровоцировал опасения относительно будущего телеканала.

Плеплер учредил собственную компанию RLP для производства контента.

Apple в ноябре запустила новый видеосервис, получивший название Apple TV+. Стоимость его использования составляет $5 в месяц, однако при покупке любого устройства Apple сервис будет бесплатным в течение года.

Заключение сделки с Плеплером станет удачей для сервиса Apple на фоне конкуренции с Netflix, Disney и AT&T за подписчиков, пишет FT. О переговорах между Плеплером и Apple первоначально сообщила газета The Wall Street Journal.