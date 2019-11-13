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ЕС потребовал от РФ отменить приговор шести фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) опубликовал заявление с протестом против приговора, вынесенного накануне в Ростове-на-Дону шести участникам запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Европейский союз не признает ни исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в среду вечером.

В Брюсселе отмечают, суд в Ростове-на-Дону приговорил граждан Украины Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука к длительным срокам лишения свободы.

"Их обвиняют в принадлежности к организации, которая запрещена в России, но не на Украине. Чрезмерные сроки тюремного заключения от 7 до 19 лет представляют собой последнее целенаправленное преследование Российской Федерацией украинских граждан Крымского полуострова, включая крымских татар и правозащитников", - утверждается в документе ЕВС.

12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране".

Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины каждого приговор был вынесен по части 1,2 статьи 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 1 статьи 30, статьи 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Верховный суд РФ в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Крым по результатам общереспубликанского референдума марта 2014 года вошел в состав РФ. "Вопрос Крыма" закрыт окончательно, неоднократно заявляли в Москве.

ЕС Крым Хизб ут-Тахрир

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