Москва призвала Лондон разъяснить слова британского генерала о политике РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями в СМИ начальника британского Штаба обороны генерала Ника Картера относительно российской политики.

"В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией", - говорится в сообщении российского посольства.

В сообщении отмечается, что содействие России правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке "генерал преподносит в качестве угроз безопасности Соединенного Королевства, сопоставимых с риском военного нападения". Кроме того, по мнению посольства, Картер "фактически поддержал" тезисы о том, что "Великобритания находится в состоянии кибервойны с Россией".

"Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные. Они являются очередным проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства", - подчеркивается в сообщении российского посольства.

В нем говорится, что в направленной ноте МИД Великобритании предложено разъяснить российской стороне и общественности, насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединенного Королевства.

Посольство в сообщении пояснило, что речь идет о высказывании, сделанном Картером 10 ноября в ходе телепередачи "Шоу Эндрю Марра" (The Andrew Marr Show) на канале "Би-Би-Си-1" и в статье в газете Sunday Telegraph с заголовком "Безрассудная Россия может случайно начать новую войну" (Reckless Russia could accidentally trigger a third world war).