Нидерланды ограничат скорость на автомагистралях до 100 км/ч

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов объявило в среду, что в стране с 2020 года будет снижена разрешенная максимальная скорость на автомагистралях до 100 км в час вместо нынешних 130 в дневное время с 6:00 до 19:00, сообщил телеканал RTBF.

Как отмечается, эта мера предпринимается для сокращения автомобильных выхлопов.

Решение принято на фоне дебатов о способах снижения в стране выбросов окиси азота. Поводом стало заявление нидерландского суда в мае о том, что нынешняя политика правительства Нидерландов в этой области не отвечает требованиям Евросоюза.

В Бельгии новость из соседней страны оживила дискуссию о возможном снижении скорости на автомагистралях. Бельгия, как и Испания, лидирует в Западной Европе по числу смертельных ДТП. По данным RTBF, в Бельгии приходится 58 смертей в год на 1 тысячу км автомагистралей, в ЕС средний показатель - около 25 погибших.

Согласно расчетам бельгийского института дорожной безопасности, ограничение максимальной скорости до 100 км в час позволило бы сохранить с десяток жизней ежегодно и ощутимо сократить число серьезных ДТП. Однако институт признает сложность введения такой меры, так как сегодня более половины бельгийских водителей превышают даже нынешний скоростной лимит в 120 км в час.

Ограничение скорости в Нидерландах станет самым строгим в ЕС наряду с Кипром и Норвегией. Так, в большинстве европейских стран максимальная разрешенная скорость на автомагистралях - 130 км в час при хороших погодных условиях, в частности, во Франции, Люксембурге и Италии. В Испании и Португалии можно разгоняться до 120 км в час. В Великобритании - до 70 миль в час (около 112 км), что примерно равно максимальной скорости в России или Швейцарии, где ограничение составляет 110 км в час.

При этом в Польше и Болгарии планка установлена выше: 140 км в час. В Германии лимит не установлен, но рекомендуется не превышать 130 км в час.

В ряде стран, например, в Литве и Финляндии, ограничение скорости зависит от времени года: зимой запрещено ездить быстрее 100 км в час.