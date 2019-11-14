Патриарх Кирилл заявил о ведущейся против традиционных религий войне

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Против традиционных религий ведется война, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), эта война "ведется в городах и селах, в информационном пространстве, но что важнее всего - в умах и душах людей". "Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Экстремистские идеологические организации используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции", - сказал он.

По мнению патриарха, террористы эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной регулярной парадигмы в условиях кризиса традиционных ценностей. "Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков экстремистов, они легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву. Поэтому мы, как религиозные лидеры, должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном писании ценности семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к религиозному выбору человека, поддержки страждущих и обездоленных", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

II Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран. Организаторами мероприятия выступают УМК и власти Азербайджана.