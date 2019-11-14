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В Таиланде задержали россиянина с просроченной на семь лет визой

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россиянина с просроченной на семь лет визой задержали на острове Самуи в Таиланде, сообщает в четверг газета Bangkok Post.

"В среду (13 ноября - ИФ) туристическая полиция инспектировала районы острова Самуи. Полицейские встретили иностранца, попросили его показать паспорт и обнаружили, что срок действия визы истек в 2012 году", - пишет издание.

Нарушителем оказался 32-летний россиянин Алексей Сафроненков. В Таиланд он въехал через контрольно-пропускной пункт в южной провинции Сатун 12 января 2012 года по туристической визе, которая заканчивалась через месяц. Однако россиянин страну не покинул.

"В отношении нарушителя будет проведено судебное разбирательство, общий срок просрочки визы составил 2861 день. Россиянину грозит запрет на въезд в Таиланд на 10 лет", - сообщает газета.

Самуи Таиланд

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