На Украине создан Общенациональный стачечный комитет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На Украине объявлено о формировании Общенационального стачечного комитета профсоюзов, самозанятых и фермеров, который будет координировать их протестные акции и заниматься подготовкой к всеукраинским забастовкам.

"Мы объявляем о создании, наверное, впервые в истории Украины совместного национального единого стачечного комитета, целью которого будет не только координация деятельности профсоюзных организаций, но и движения самозанятых или, как их называют, ФОПов (физическая особа - предприниматель - ИФ), а также представителей фермерства", - сообщил на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" правозащитник, директор Института профсоюзного развития Михаил Чаплыга.

По его словам, организация будет заниматься не только координацией протестных акций, но и подготовкой к первой за много лет всеукраинской забастовке, которая будет проведена "в случае необходимости". Правозащитник отмечает, что такая забастовка является "наверное, единственной цивилизованной форме протеста, предусмотренной законодательством".

Чаплыга считает, что опыт проходивших на Украине в последние годы протестов показывает, что "формы Майдана, к сожалению, не являются хорошими и современными формами принятия государственных решений, а является определенными архаичными формами". Серьезной проблемой для власти будут не одноразовые акции протеста, а системное организованное стачечное движение, полагает он.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что в настоящее время государство проводит "реформы ради реформ", монополизирует принятие всех решений. Он пояснил, что речь идет о новом Трудовом кодексе, который ухудшит права работников, и о работе Фонда социального страхования.

Председатель "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич заявил, что власть сейчас "игнорирует все инициативы, исходящие снизу". "Мы призываем всех коллег присоединиться к нашему Общенациональному стачечному комитету, чтобы наработать инструменты, которые позволят сохранить 1,5 млн предпринимателей-упрощенцев, 2,5 млн рабочих мест, который создали ФОПы на упрощенной системе налогообложения", - отметил он.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак сказал, что власть, к сожалению, не хочет слышать мнение тех, кто не согласен с принимаемыми ей решениями. "Значит, в нарастающем темпе пройдем этот путь, будем учиться и достигнем своей цели, и сами себе будем хозяевами", - заявил он.