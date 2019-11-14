Поиск

Захарова сообщила о тесных контактах с Кувейтом в связи с осужденной там россиянкой

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский МИД по линии посольства помогает гражданке России Марии Лазаревой, которую в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в отмывании бюджетных средств. Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова.

Она отметила, что МИД "находится в очень тесном контакте с местными властями по этому вопросу", и добавила, что ведомство помогает всем россиянам, у которых возникают трудности за границей.

Ранее в ноябре Уголовный суд Кувейта приговорил Лазареву к тюремному сроку, возврату $2,4 млн похищенных средств и штрафу в более $7 млн. Суд признал ее виновной в отмывании госсредств, выделенных Портовому фонду (The Port Fund), созданному ее компанией KGL Investment (KGLI). Президент Московской торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров рассказали "Коммерсанту", что Лазаревой в суде не было и она находится "в безопасном месте". По их словам, суд принял решение по показаниям только одного свидетеля, ранее осужденного за дачу ложных показаний.

Всего в отношении Лазаревой было возбуждено два уголовных дела. По первому делу ее в мае 2018 года приговорили к десяти годам тюрьмы за растрату денег Кувейтского портового управления, но затем обвинения с нее сняли и выпустили из тюрьмы.

МИД Мария Захарова Мария Лазарева Кувейт

Новости

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

Асад заявил о воровстве американцами сирийской нефти

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Минск предложит России изменить договор об охране границы

В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей

В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');