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Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский посол в Праге Александр Змеевский в четверг был приглашен в чешский МИД для объяснений в связи со включением чешской некоммерческой организации (НКО) "Человек в беде" в список структур, деятельность которых нежелательна на территории России.

"Встречу с послом провел заместитель министра иностранных дел Мартин Повейсил, который обратился к послу за объяснениями, почему деятельность этой организации нежелательна в России, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте чешского внешнеполитического ведомства.

Министерство юстиции РФ включило чешскую некоммерческую правозащитную организацию Clovek v tisni, o.p.s. ("Человек в беде") в список нежелательных на территории России, сообщается на сайте ведомства. Иностранную НКО внесли в этот перечень во вторник, 12 октября.

В ведомстве подчеркнули, что данная организация была признана нежелательной в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Александр Змеевский Чехия Прага Мартин Повейсил Человек в беде

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