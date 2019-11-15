Босния выдаст России обвиняемого в изнасиловании жителя Липецка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянина, обвиняемого в изнасиловании жительницы Липецка, выдают на родину из Боснии и Герцеговины, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Там уточнили, что в страну будет экстрадирован Мурат Полат.

По версии следствия, в сентябре 2009 года ночью в Липецке Полат, угрожая убийством, надругался над женщиной. Поскольку он скрылся от органов предварительного следствия, его объявили в федеральный, а затем и международный розыск.

В июле 2019 года его задержали на территории Боснии и Герцеговины.

15 ноября в сопровождении спецконвоя Полат будет доставлен в Москву.