Власти Нью-Джерси оштрафовали Uber на $650 млн за нарушение трудового кодекса

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, оштрафована в Нью-Джерси почти на $650 млн за неуплату страховых взносов на пособия по безработице и нетрудоспособности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент труда и развития трудовых ресурсов штата.

По данным издания, ведомство на протяжении как минимум четырех лет пытается добиться от Uber этих выплат, обвиняя компанию в неправильной классификации работников. Uber считает сотрудничающих с ней водителей независимыми подрядчиками, а не наемными работниками. Работникам, в отличие от подрядчиков, компании должны предоставлять социальные гарантии, включая страховку.

Uber и ее дочерняя компания Rasier LLC имеют просроченную задолженность по уплате страховых взносов на общую сумму $523 млн за последние четыре года. Еще $119 составляют проценты и штрафы за просрочку платежей, говорится в документах Департамента труда Нью-Джерси, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg.

"Мы оспариваем это предварительное, но ошибочное решение, поскольку водители являются независимыми подрядчиками в Нью-Джерси и других штатах", - сообщила изданию пресс-секретарь Uber Аликс Анфанг.

Акции Uber дешевеют на 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу. Ранее котировки упали почти на 4% из-за новостей о штрафе.