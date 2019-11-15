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Группа белорусов угоняла дорогие авто в России и продавала их на родине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и Следственного комитета (СК) Белоруссии задержали организованную группу белорусов, воровавших дорогостоящие авто в России, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

По данным МВД, к хищению свыше 40 иномарок в РФ оказались причастны восемь белорусских граждан. "Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы", - рассказали в министерстве.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы задержанные занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Белоруссии. "В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация", - отметили в МВД.

Во время обысков у подозреваемых изъято порядка 30 похищенных автомобилей "Хендай", "Ниссан", "Ауди", "Тойота", "Ленд Ровер", "Киа", "Фольксваген" и другие.

У задержанных также были обнаружены устройства для взлома автомобилей, оборудование для изменения идентификационных номеров машин, крупные суммы иностранной валюты.

МВД Белоруссия

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