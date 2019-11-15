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СБУ и ЦРУ задержали под Киевом одного из лидеров "Исламского государства"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), МВД Грузии и ЦРУ США задержан один из руководителей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает пресс-центр СБУ.

"По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в 2016 году Аль Бара Шишани уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году прибыл на Украину по поддельному паспорту и продолжил руководить специальными отделениями ИГ, так называемыми Амниятив.

"Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства", - говорится в сообщении.

Сейчас террорист находится под арестом в ожидании экстрадиции. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Киевская область Украина СБУ ЦРУ Грузия Сирия Исламское государство

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