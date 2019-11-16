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Вертолет МЧС России прибыл в Абхазию для тушения лесных пожаров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет МИ-8 МЧС России, оборудованный специальными водосливными устройствами прибыл в Абхазию и будет задействован для тушения пожара на Сухумском перевале, сообщил журналистам министр по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Российские коллеги откликнулись на нашу просьбу и прислали специальный вертолет МИ-8, он оборудован устройствами для сброса воды и создания пенных полос при борьбе с лесными пожарами. Экипаж состоит из пяти человек. Завтра в 7:00 приступим к тушению пожара", - сообщил Квициния.

По его данным, в настоящее время, общая площадь так называемого "подлеска", где наблюдается возгорание, достигает ста гектаров. К счастью, отметил он, "горят не сами деревья, а так называемая лесная подстилка - трава и сухая листва в труднодоступных горных районах".

"В Абхазии сейчас на редкость теплая и сухая погода, температура более 20 градусов. Это способствует расширению площади лесных пожаров. Мы опасаемся, что в случае ветра огонь может распространиться на сами деревья и поэтому обратились за помощью к российским коллегам", - пояснил министр.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром 10 ноября. В частности, крупный пожар был обнаружен в районе перевала между Двуречьем и селом Псху в Сухумском районе. Возгорание наблюдалось на высоте 1200-1400 метров над уровнем моря, вплоть до хребта. Площадь пожара оценивалась в 200 га.

Пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия сообщил "Интерфаксу", что лесной пожар распространился на такую большую площадь из-за рекордно высокой температуры воздуха в Абхазии в ноябре. "Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из чего тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния обратился за помощью к российским коллегам", - сообщил Ломия.

Абхазия

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