Израильская армия сообщила о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, обе перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба армии обороны страны в твиттере.

"Две ракеты выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Ранее на юге страны прозвучали сирены воздушной тревоги с предупреждением о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.