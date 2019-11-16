Поиск

Израильская армия сообщила о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, обе перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба армии обороны страны в твиттере.

"Две ракеты выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Ранее на юге страны прозвучали сирены воздушной тревоги с предупреждением о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

Израиль сектор Газа

Новости

Дипломаты РФ намерены получить доступ к раненому в США россиянину

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе Мексики и США

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе Мексики и США

Суд в Киеве назначил домашний арест главе департамента офиса Зеленского

Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

В Париже назвали дату нового саммита в "нормандском формате"

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей, возмутивший власти Польши

На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');