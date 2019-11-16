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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 137 км к востоку от города Битунг на острове Сулавеси (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:19 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 1.63 градуса северной широты и 126.41 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, накануне в этом районе была зафиксирована серия землетрясений, самое мощное имело магнитуду 7,2.

Индонезия

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