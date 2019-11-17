Американец застрелил жену с детьми и покончил с собой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Сан-Диего (Калифорния) мужчина застрелил свою жену и троих маленьких детей, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, прибывшие на место полицейские обнаружили тела 31-летнего мужчины, его 29-летней супруги и троих сыновей - трех, пяти и девяти лет. Еще одного 11-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Член совета Сан-Диего Моника Монтгомери подтвердила, что мужчина и женщина состояли в браке, но жили они раздельно. При этом неизвестно, являлся ли нападавший отцом детей.

Представитель полиции Сан-Диего отметил, что произошедшее стало результатом "семейного спора" и угрозы для населения района не было.