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Двое университетских химиков арестованы в США за производство метамфетамина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Два доцента химических наук в университете Хэндерсон, штат Арканзас, отправлены под арест по обвинению в производстве метамфетамина, сообщает в воскресенье телеканал CNN.

Сообщается, что речь идет о 45-летнем Терри Дэвиде Бейтмане и 40-летнем Аллене Роуленде. Они отстранены от работы с 11 октября.

Между тем вице-президент университета по вопросам маркетинга и связей с общественностью Тина Холл заявила, что 8 октября университетский научный центр был закрыт для проверки из-за появившегося в здании химического запаха. Центр возобновил работу 29 октября после очистки воздуха. Холл не уточнила, что стало причиной появления запаха и производили ли Бейтман и Роуленд метамфетамин прямо в учебном заведении.

Телеканалу не удалось связаться с Бейтманом и Роулендом.

CNN отмечает схожесть ситуации с сюжетом популярного сериала "Во все тяжкие", главным героем которого был преподаватель химии Уолтер Уайт, который начал производить метамфетамин после того, как у него был диагностирован рак.

США Арканзас

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