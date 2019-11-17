У берегов Южной Кореи на судне с российскими моряками произошел пожар

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На борту судна Silver Way, где находились 13 российских моряков, произошло возгорание, оно ликвидировано, сообщает тематический портал Maritime Bulletin, посвященный происшествиям на море.

Судно загорелось 17 ноября около 13:40 по местному времени (07:40 по Москве), когда оно находилось вблизи южнокорейского города Пхохан.

Южнокорейские власти направили к судну патрульные катера, команду пожарных и вертолет. К 20:16 по местному времени (14:16 по Москве) пожар потушили.

Моряки не пострадали.

Судно направлялось из российского порта Находка в южнокорейский порт Пусан. На его борту находилось 2,5 тыс. тонн пиломатериалов.

Silver Way - универсальное сухогрузное судно, ходящее под флагом Сьерра Леоне.